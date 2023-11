DJ AstraZeneca melhora previsão do EPS subjacente apesar de lucro aquém do esperado

(DJ Bolsa)-- A AstraZeneca melhorou as previsões para o total do ano do lucro por ação subjacente e das receitas totais excluindo os medicamentos para a Covid-19 apesar de um lucro mais baixo no terceiro trimestre que ficou aquém das previsões.

A farmacêutica anglo-suíça disse esta quinta-feira que espera que o lucro por ação subjacente aumente 10-12% comparando com a previsão anterior de ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.