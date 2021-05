DJ AstraZeneca novamente processada pela UE devido a fornecimento de vacinas

(DJ Bolsa)-- A União Europeia vai abrir um segundo processo contra a AstraZeneca PLC para examinar se a empresa violou o contrato de compra antecipada com o bloco sobre o fornecimento de vacinas.

Um porta-voz da Comissão Europeia, o braço executivo da UE, disse esta terça-feira que, embora o último processo ainda vise garantir o fornecimento de doses da AstraZeneca, o objetivo é investigar se houve violação do acordo de compra

