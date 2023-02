DJ AstraZeneca passa a lucro no 4T, mas descidas da vacina da Covid atingem receitas

(DJ Bolsa)-- A AstraZeneca PLC disse esta quinta-feira que passou para um lucro no quarto trimestre, mas registou uma descida das receitas com a queda das vendas da vacina para a Covid-19 Vaxzevria.

A farmacêutica reportou um lucro líquido de $901 milhões, face a um prejuízo de $347 milhões no quarto trimestre de 2021, quando foi penalizada pelos encargos relacionados com a aquisição da Alexion Pharmaceuticals.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.