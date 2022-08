DJ AstraZeneca pode abandonar o negócio de vacinas - media

(DJ Bolsa)-- A AstraZeneca PLC está a considerar sair do negócio de vacinas no longo prazo, disse o CEO Pascal Soriot numa entrevista à Reuters esta terça-feira.

--O CEO da farmacêutica citou atrasos e questões regulatórias sobre o desenvolvimento da sua vacina para a Covid-19, que ainda não foi aprovada nos EUA, como as razões por detrás da decisão, diz a Reuters.