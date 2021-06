DJ AstraZeneca: Primeira dose da vacina induz imunidade por pelo menos um ano

(DJ Bolsa)-- A AstraZeneca PLC disse esta segunda-feira que os ensaios clínicos da vacina da empresa para a Covid-19, a Vaxzevria, demonstraram fortes respostas imunitárias depois de um prolongado intervalo para a segunda dose de até 45 semanas.

A farmacêutica disse que os níveis de anticorpos mantêm-se elevados por pelo menos um ano depois de uma única dose.