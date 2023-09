DJ AstraZeneca: Produto Calquence aprovado na China para tratamento leucemia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A AstraZeneca disse que o produto Calquence foi aprovado na China para o tratamento de adultos com leucemia.

A farmacêutica anglo-suíça disse esta segunda-feira que o produto foi aprovado para o tratamento de pacientes com leucemia linfocítica crónica, ou LLC, -- tipo mais prevalente de leucemia a nível global -- ou linfoma linfocítico pequeno, ou SLL, assumindo que receberam pelo menos um tipo ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.