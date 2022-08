DJ AstraZeneca: Resultados promissores em ensaio de fármaco para cancro do pulmão

(DJ Bolsa)-- A AstraZeneca PLC disse esta terça-feira que os resultados iniciais de um teste de combinações à base de datopotamab deruxtecan mostram atividade clínica promissora em pacientes com cancro do pulmão avançado de células não-pequenas.

A gigante farmacêutica disse que o teste mostrou resultados encorajadores de eficácia e segurança que justificam mais estudos.