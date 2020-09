DJ AstraZeneca suspende ensaio de vacina para a Covid-19 após doença em paciente

(DJ Bolsa)-- A AstraZeneca PLC disse na terça-feira que suspendeu os ensaios clínicos da vacina experimental para a Covid-19 depois de um participante num ensaio no Reino Unido ter apresentado uma doença desconhecida.

A AstraZeneca, que licenciou a vacina dos investigadores da Universidade de Oxford, disse que a pausa vai permitir a uma comissão independente rever dados de segurança.