DJ AstraZeneca: UE aprova Lynparza para o tratamento do cancro da mama

(DJ Bolsa)-- A AstraZeneca PLC disse esta quinta-feira que o tratamento Lynparza foi aprovado na União Europeia para pacientes com cancro da mama em fase inicial.

A farmacêutica disse que o tratamento é o primeiro inibidor PARP -- um tipo de medicamento direcionado para o cancro -- a melhorar a sobrevivência geral no cancro da mama de alto risco em fase inicial.