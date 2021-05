DJ AstraZeneca: UE aprova medicamento para o cancro no pulmão

(DJ Bolsa)-- A AstraZeneca PLC disse esta sexta-feira que o medicamento Tagrisso foi aprovado pela União Europeia tratar a fase inicial do cancro no pulmão.

A farmacêutica disse que os resultados do ensaio Adaura de fase três mostraram que o Tagrisso reduz o risco da recorrência da doença ou mortes em 80%.