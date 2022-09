DJ AstraZeneca: UE aprova Tezspire para o tratamento da asma severa

(DJ Bolsa)-- A AstraZeneca PLC disse esta quarta-feira que o tratamento tezepelumab Tezspire foi aprovado na União Europeia para pacientes com asma severa.

A farmacêutica disse que o Tezspire será utilizado como um tratamento de manutenção adicional em pacientes que são inadequadamente controlados com uma dose elevada de corticosteroides inalados e outros produtos.