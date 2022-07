DJ AstraZeneca: UE aprova tratamento Enhertu para cancro da mama metastático

(DJ Bolsa)-- A AstraZeneca PLC disse esta terça-feira que o medicamento Enhertu foi aprovado na União Europeia para pacientes com cancro da mama metastático HER2-positivo.

A gigante farmacêutica disse que os resultados do estudo Destiny-Breast03 mostraram que o Enhertu reduziu o risco de progressão da doença ou morte em 72% quando comparado com o trastuzumab emtansine.