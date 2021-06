DJ AstraZeneca: Vacina contra Covid-19 92% eficaz contra variante indiana

(DJ Bolsa)-- A AstraZeneca PLC disse esta terça-feira que a sua vacina para a Covid-19 é 92% eficaz contra as hospitalizações da variante Delta, ou indiana, depois de duas vacinas, sem quaisquer mortes.

A empresa também disse que a vacina é 86% eficaz a reduzir as hospitalizações da variante Alpha, ou Kent, sem mortes reportadas.