DJ AstraZeneca: Vacina para a Covid-19 aprovada para uso de emergência no Japão

(DJ Bolsa)-- A AstraZeneca PLC disse esta sexta-feira que a sua vacina para a Covid-19, a Vaxzevria, foi aprovada no Japão para uso de emergência na imunização de pessoas com 18 anos ou mais.

A farmacêutica britânica disse que a produção da vacina no Japão está já em curso e que as primeiras doses devem estar disponíveis nas próximas semanas.