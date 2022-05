DJ AstraZeneca: Vacina Vaxzevria da Covid-19 recebe aprovação para terceira dose

(DJ Bolsa)-- A AstraZeneca PLC disse esta segunda-feira que a sua vacina para a Covid-19 foi aprovada na União Europeia para uma terceira dose em adultos.

A farmacêutica disse que a vacina Vaxzevria pode agora ser usada como dose de reforço em pacientes que receberam anteriormente a mesma vacina ou outra das aprovadas na UE.