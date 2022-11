DJ AstraZeneca vai comprar Neogene Therapeutics por $320M

(DJ Bolsa)-- A AstraZeneca PLC disse esta terça-feira que vai comprar a empresa de biotecnologia Neogene Therapeutics Inc. por até $320 milhões.

A gigante farmacêutica disse que vai pagar um montante inicial de $200 milhões no fecho do negócio, o que deve acontecer no primeiro trimestre do próximo ano. O resto do dinheiro depende de certos objetivos serem atingidos.

O negó...