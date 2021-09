DJ AstraZeneca vai construir fábrica de produção em Dublin de $360 milhões

(DJ Bolsa)-- A AstraZeneca PLC disse esta terça-feira que vai investir $360 milhões numa fábrica de produção na Irlanda.

A farmacêutica disse que está a planear construir uma fábrica ativa de produção de ingredientes farmacêuticos para pequenas moléculas perto de Dublin para assegurar que a rede de oferta está ajustada ao crescimento futuro.