DJ AstraZeneca vai testar combinação da sua vacina com a Sputnik V da Rússia

(DJ Bolsa)-- A AstraZeneca PLC disse esta sexta-feira que vai colaborar com o Gamaleya Research Institute da Rússia para combinar a sua candidata a vacina com a vacina Sputnik V do Gameleya.

A empresa disse que a administração repetida de uma vacina deve aumentar a eficácia de imunidade, tanto em casos de várias doses da mesma vacina ou da combinação de vacinas diferentes.