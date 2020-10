DJ AstraZeneca vende direitos do Atacand em 70 países por $400M

(DJ Bolsa)-- A AstraZeneca PLC disse esta sexta-feira que concordou em vender os direitos comerciais do Atacand e do Atacand Plus em cerca de 70 países à Cheplapharm Arzneimittel GmbH por $400 milhões.

A gigante farmacêutica britânica disse que o acordo insere-se na estratégia de foco em medicamentos mais recentes nas principais áreas de terapia.