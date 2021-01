DJ AstraZeneca vende direitos do Atacand por $400 milhões

(DJ Bolsa)-- A AstraZeneca PLC disse esta segunda-feira que concluiu a venda dos direitos comerciais do medicamento Atacand, para a gestão da hipertensão, à farmacêutica alemã Cheplapharm Arzneimittel GmbH por $400 milhões.

A farmacêutica sueco-britânica disse que já recebeu um pagamento adiantado de $250 milhões e vai receber mais $150 milhões durante o primeiro semestre de 2021.