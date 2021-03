DJ AstraZeneca vende participação na Moderna por mais de $1mM - media

(DJ Bolsa)-- A farmacêutica britânica AstraZeneca PLC vendeu a sua participação na Moderna Inc. por mais de $1 mil milhões, avança o jornal The Times of London.

--A participação da AstraZeneca na Moderna era de 7,7%.

--A AstraZeneca não respondeu imediatamente a um pedido de comentário do The Wall Street Journal.