DJ Atrasos nas vacinas prejudicam perspetiva de verão normal na Europa

(DJ Bolsa)-- Os atrasos nas entregas da vacina contra a Covid-19 e as incertezas sobre as perspetivas das vacinas que ainda estão para ser aprovadas significam que a Europa ainda não deve ter vacinado uma porção significativa da população até ao verão, aumentando a perspetiva de muitos mais meses de confinamentos e outras restrições.

A fraca expectativa de uma retoma rápida à normalidade,... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone