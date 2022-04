DJ AT&T acrescenta clientes wireless, assinantes da HBO

(DJ Bolsa)-- A AT&T Inc. registou um forte crescimento do número de clientes no negócio estratégico de telecomunicações móveis durante o primeiro trimestre do ano, a fase final da firma como empresa de media moderna.

A telecom sediada em Dallas reportou um acréscimo líquido de 691.000 clientes de telefone pós-pago nos três meses até ao fim de março, superando os 413.000 previstos ...

