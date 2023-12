DJ AT&T celebra acordo de fornecimento de $14mM com a Ericsson

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A AT&T chegou a um acordo com a Ericsson para comprar até $14 mil milhões dos seus serviços e hardware, depois de a fornecedora de equipamento sueca ter prometido abrir o seu software a sistemas rivais.

O acordo de cinco anos moveria virtualmente todas as novas compras da AT&T de certo equipamento de torres de telecomunicações para a Ericsson, substituindo o equipamento da rival finlandesa Nokia em ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.