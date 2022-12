DJ AT&T lança serviços de banda larga em novos estados

(DJ Bolsa)-- A AT&T Inc. vai lançar serviços de banda larga em estados que não cobre atualmente, através da criação de uma joint venture com a BlackRock Inc. para financiar a implementação de redes de fibra ótica em novos mercados.

A empresa de telecomunicações com sede em Dallas disse que vai formar um empreendimento com a BlackRock Alternatives chamado Gigapower LLC para atingir um ...