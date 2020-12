DJ AT&T: Leilão pela unidade DirecTV entra na fase final

(DJ Bolsa)-- A AT&T Inc. recebeu várias ofertas pela unidade DirecTV, que avaliam o serviço de TV por satélite em mais de $15 mil milhões, incluindo dívida, de acordo com fontes próximas do assunto, enquanto o leilão caminha para uma resolução.

Entre as ofertas acima desse nível está a da Churchill Capital Corp. IV, uma financeira administrada pelo ex-banqueiro Michael Klein, disseram as fontes. A Apollo Global ...

