DJ AT&T reforça campanha de corte de custos mais $2mM

(DJ Bolsa)-- O centro de lucro das operações sem fios da AT&T voltou a crescer no segundo trimestre do ano, o que levou os responsáveis da empresa a reiterarem as estimativas otimistas para os lucros do total do ano.

A empresa de Dallas disse esta quarta-feira que alcançou a meta de poupanças de custos anuais de $6 mil milhões antes do previsto e quer reduzir mais $2 mil milhões às despesas anuais ao ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.