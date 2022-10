DJ AT&T revê em alta previsões após aumento dos clientes wireless

(DJ Bolsa)-- A AT&T Inc. reviu em alta o outlook para os lucros e receitas do segmento wireless, depois de a operadora de telecomunicações ter somado assinantes no terceiro trimestre.

A empresa disse esta quinta-feira que acrescentou 708.000 ligações telefónicas pós-pagas no terceiro trimestre, um indicador de clientes do serviço telefónico que os investidores utilizam para avaliar o crescimento subjacente ...