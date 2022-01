DJ AT&T, Verizon recusam pedido da FAA para adiar 5G

(DJ Bolsa)-- A AT&T Inc. e a Verizon Communications Inc. recusaram um pedido das autoridades de transportes dos EUA para adiarem voluntariamente o lançamento dos novos serviços de comunicação sem fios 5G, prolongando um impasse que pode levar a restrições aos voos nos EUA já esta semana.

