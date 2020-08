DJ ATUALIZA 2: Primeiro-ministro japonês apresenta demissão por razões de saúde

(Reescreve e acrescenta as declarações do próprio primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, ao longo do texto.)

(DJ Bolsa)-- O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, disse esta sexta-feira que vai sair do cargo, devido à deterioração do seu estado de saúde, terminando o mandato como o líder que esteve no cargo de primeiro-ministro durante mais tempo.