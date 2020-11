DJ ATUALIZA: Airbus Helicopters recebe encomenda de 31 NH90 da Alemanha

(Acrescenta o valor da encomenda no segundo parágrafo.)

(DJ Bolsa)-- A divisão de fabrico de helicópteros da Airbus SE, Airbus Helicopters, disse esta quinta-feira que a Bundeswehr, uma divisão das Forças Armadas da Alemanha, encomendou 31 helicópteros NH90 para as operações com equipamento marítimo.