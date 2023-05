DJ ATUALIZA: Banco de Inglaterra aumenta taxas de juro em um quarto de ponto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(Acrescenta declarações do governador do BOE, Andrew Bailey, ao longo do texto.)

LONDRES (DJ Bolsa)-- O Banco de Inglaterra, ou BOE, aumentou a taxa de juro diretora pela décima segunda vez consecutiva e sinalizou que são possíveis mais aumentos, ao mesmo tempo que apresentou previsões menos pessimistas para a economia do Reino Unido.

O banco central aumentou a taxa de juro para 4,5%