DJ ATUALIZA: BCE mantém estímulos e taxas de juro

(Acrescenta declarações da presidente do BCE, Christine Lagarde.)

FRANKFURT (DJ Bolsa)-- A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, manifestou um otimismo cauteloso na recuperação económica da Zona Euro apesar da nova vaga de Covid-19 que encerrou lojas, escolas e empresas por todo o continente, desencadeando uma venda na dívida soberana da Zona Euro.