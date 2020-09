DJ ATUALIZA: BCE mantém política monetária

(Acrescenta declarações da presidente do BCE, Christine Lagarde, ao longo do texto.)

FRANKFURT (DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu deixou esta quinta-feira o nível de estímulo monetário inalterado, enquanto os responsáveis aguardam para ver de que forma a evolução dos casos da Covid-19 em todo o continente e a apreciação do euro podem afetar a economia da região.