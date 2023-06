DJ ATUALIZA: BCE sobe taxas de juro mais 25 pontos base

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(Acrescenta declarações da presidente do BCE, Christine Lagarde, a partir do quarto parágrafo.)

FRANKFURT (DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu elevou as taxas de juro mais um quarto de ponto percentual esta quinta-feira, continuando a luta contra a inflação apesar de o bloco monetário ter entrado em recessão.

No comunicado da decisão, o BCE disse que a taxa de depósito ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.