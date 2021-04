DJ ATUALIZA: Comissão Europeia multa bancos por cartel de negociação de obrigações

(Atualiza informação ao longo do texto.)

(DJ Bolsa)-- A Comissão Europeia multou o Bank of America Corp., o Crédit Agricole SA e o Credit Suisse Group AG por fazerem parte de um cartel de negociação de obrigações e consequentemente terem violado as regras de concorrência da União Europeia. Os bancos receberam uma multa total de cerca de 28,5 milhões de euros ($34,5 milhões).