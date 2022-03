DJ ATUALIZA: EUA vão banir importações de petróleo, gás da Rússia

(Reescreve, acrescenta informação ao longo do texto.)

(DJ Bolsa)-- Os EUA vão banir as importações de petróleo russo, confirmou o Presidente norte-americano, Joe Biden, atingindo um ponto fulcral da economia de Moscovo num momento em que o ocidente aumenta a pressão sobre o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, depois da invasão da Ucrânia.