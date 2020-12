DJ ATUALIZA: Facebook processada por práticas anticoncorrenciais nos EUA

(Acrescenta detalhes.)

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- A Comissão Federal de Comércio dos EUA, ou FTC, e um grupo bipartidário de procuradores-gerais de 46 estados apresentaram processos anticoncorrenciais contra a Facebook Inc. na quarta-feira, alegando que a empresa conduziu uma campanha durante vários anos para comprar ou congelar empresas tecnológicas em crescimento que um dia poderiam tornar-se rivais.