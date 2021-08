DJ ATUALIZA: Fed debateu retirada dos estímulos na reunião de julho

(Atualiza ao longo do texto com mais detalhes sobre as minutas.)

(DJ Bolsa)-- Os responsáveis da Reserva Federal dos Federal Reserve indicaram no mês passado que estão no caminho para retirar as políticas de dinheiro fácil este ano, apesar das divergências sobre quando retirar esse apoio para a economia, que está crescer mais rapidamente do que esperavam no início do ano.