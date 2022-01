DJ ATUALIZA: Fed sinaliza aumento das taxas de juro em março

(Acrescenta declarações do presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, ao longo do texto.)

(DJ Bolsa)-- A Reserva Federal dos EUA manteve as taxas de juro de curto prazo esta quarta-feira e sinalizou a intenção de aumentar as taxas em meados de março, a mais recente mudança do banco central para retirar os estímulos de forma a conter a inflação elevada.