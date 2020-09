DJ ATUALIZA: Fed sinaliza que taxas de juro vão continuar perto de zero até 2023

(Acrescenta declarações do presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, ao longo do texto.)

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- Os responsáveis da Reserva Federal dos EUA não projetaram planos para subir as taxas até 2023 e disseram que estão empenhados em fornecer mais suporte para a economia, que enfrenta uma recuperação desigual da pandemia do coronavírus.