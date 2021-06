DJ ATUALIZA: Fed sinaliza subida das taxas de juro mais cedo do que o antecipado

(Acrescenta declarações do presidente da Fed, Jerome Powell, a partir do oitavo parágrafo.)

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- Os responsáveis da Reserva Federal dos EUA sinalizaram que esperam subir as taxas de juro no final de 2023, mais cedo do que antecipavam em março, enquanto a economia recupera rapidamente dos efeitos da pandemia e a inflação aumenta.