DJ ATUALIZA: Fed/Williams diz que compra de ativos não serve para apoiar imobiliário

(Acrescenta comentários de responsáveis da Fed a partir do sétimo parágrafo.)

(DJ Bolsa)-- O presidente do Banco da Reserva Federal de Nova Iorque, John Williams, disse que a compra de obrigações pelo banco central foi desenhada para facilitar de forma abrangente as condições de crédito e não está especificamente direcionada para suportar o mercado imobiliário.