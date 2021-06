DJ ATUALIZA: Grandes tecnológicas podem ser forçadas a perder ativos

(Reescreve e acrescenta detalhes da proposta.)

(DJ Bolsa)-- Os congressistas da Câmara dos Representantes dos EUA apresentaram um diploma legislativo bipartidário destinado a controlar o poder as grandes tecnológicas, incluindo uma proposta que pode exigir que a Amazon.com Inc. e outras gigantes tecnológicas se dividam em duas empresas ou que abandonem produtos com marca própria.