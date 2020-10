DJ ATUALIZA: Lucro da JPMorgan subiu 4% no terceiro trimestre

(Acrescenta detalhes ao longo do texto.)

(DJ Bolsa)-- O JPMorgan Chase & Co. disse esta terça-feira que o lucro do terceiro trimestre subiu 4%.

O banco reservou apenas $611 milhões para potenciais perdas futuras com o malparado, muito menos do que o esperado e dos $10,47 mil milhões que reservou no segundo trimestre. O lucro duplicou face ao segundo trimestre.