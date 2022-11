DJ ATUALIZA: Míssil que atingiu Polónia terá sido lançado por defesa aérea ucraniana

(Reescreve, acrescenta informação ao longo do texto.)

BRUXELAS (DJ Bolsa)- Dois responsáveis da Organização do Tratado do Atlântico Norte, ou NATO, disseram que não existem provas de que o míssil que caiu na Polónia, causando duas vitimas mortais, foi disparado intencionalmente, acrescentando que provavelmente se trata de uma arma de fabrico russo disparada por um sistema de defesa aéreo ucraniano.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.