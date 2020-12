DJ ATUALIZA: OPEP e aliados vão aumentar produção em janeiro

(Reescreve e acrescenta anúncio do acordo entre os produtores de petróleo.)

(DJ Bolsa)-- A Organização dos Países Exportadores de Petróleo, ou OPEP, e o grupo de produtores liderado pela Rússia concordaram aumentar a produção coletiva em 500.000 por dia a partir de janeiro, dando sinais de que apostam que o pior do choque da pandemia está ultrapassado.