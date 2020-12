DJ ATUALIZA: OPEP, Rússia perto de acordo para aumentar produção -fontes

(Acrescenta detalhes a partir do terceiro parágrafo.)

(DJ Bolsa)-- A Organização dos Países Exportadores de Petróleo, ou OPEP, e os países aliados estão perto de um acordo para aumentar ligeiramente a produção coletiva de petróleo até 500.000 barris por dia a partir de janeiro, de acordo com fontes próximas da discussão.