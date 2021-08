DJ ATUALIZA: Pfizer acusada de cobrar preço elevado para medicamento para epilepsia

(Atualiza com a reação da Pfizer à decisão da CMA.)

(DJ Bolsa)-- A Autoridade para a Concorrência e Mercados, ou CMA, do Reino Unido disse esta quinta-feira que a Pfizer Inc. violou a lei da concorrência ao cobrar preços injustamente elevados para as cápsulas de fenintoína de sódio, que são usadas para tratar ataques epiléticos.