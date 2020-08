DJ ATUALIZA: Primeiro-ministro japonês vai apresentar demissão por razões de saúde

(Reescreve e acrescenta novos detalhes ao longo do texto.)

(DJ Bolsa)-- O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, pretende anunciar a demissão esta sexta-feira, devido à deterioração do seu estado de saúde, confirmou o deputado do partido do governo Hiroshige Seko.

Seko acrescentou que Abe continuará no cargo até que seja encontrado um novo sucessor.